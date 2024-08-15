Россиян отключат от Miro

Компания-разработчик Miro, сервиса для совместной работы разослала предупреждения россиянам о скором отключении доступа к платформе.

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Платформа для совместной работы Miro объявила, что с 12 сентября она прекратит работу в России. В компании объяснили свой уход санкциями США, которые затруднили их деятельность в стране, сообщает письмо, разосланное пользователям.

По информации из рассылки, блокировка аккаунтов российских пользователей будет осуществляться по IP-адресам, зарегистрированным в России и нескольких других странах. Тем не менее, если ваш аккаунт зарегистрирован за границей, то блокировка не затронет вас. В Miro предложили пользователям из России изменить платёжный регион и оплачивать подписку с иностранной карты, чтобы избежать блокировки.

Miro, основанная в 2011 году в Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным, сначала носила название RealtimeBoard. В 2019 году компания изменила имя на Miro и расширила свои офисы в Амстердаме и Сан-Франциско после успешного выхода на международный рынок. Российское подразделение, работавшее под названием ООО «Мультивитамин», было ликвидировано в 2022 году, а офис в Перми закрылся в марте того же года.