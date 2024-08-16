Ученые узнали, каким будет сваренное в космосе пиво

Американские ученые из Университета Флориды выяснили, как пивные дрожжи ведут себя при ферментации в невесомости. Исследование опубликовано в научном журнале Beverages.

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В своем эксперименте команда использовала пивные дрожжи Saccharomyces pastorianus, которые используют при варке лагеров (светлого пива).

Ученые поместили три пробирки в клиностат — устройство, имитирующее микрогравитацию путем вращения образцов вокруг горизонтальной оси. Другие три емкости служили контрольным материалом.

Микрогравитация не оказала отрицательного влияния на количество дрожжевых клеток или их жизнеспособность. Вместо этого скорость ферментации увеличилась. Оказалось, что в невесомости клетки получают больше питательных веществ за счет отсутствия оседания.

Также выяснилось, что дрожжи в микрогравитации производят меньше эфиров, от которых зависят как положительные, так и отрицательные вкусовые свойства пива. Исследователи пришли к выводу, что сваренное в невесомости пиво, будет иметь лучший вкус по сравнению с земными образцами.