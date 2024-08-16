Биологи научили крокодилов остерегаться ядовитых жаб

Ученые разработали и проверили план по спасению пресноводных крокодилов от ядовитых тростниковых жаб, распространяющихся по северу Австралии. Для этого они научили крокодилов ассоциировать тростниковую жабу с приступом пищевого отравления.

Эксперимент полностью предотвратил гибель пресноводных крокодилов в в районах, где тростниковые жабы только появились, и снизил смертность на 95% в районах, где жабы обитали уже несколько лет. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Тростниковых жаб Rhinella marina завезли в Австралию из Южной Америки в 1930-х годах для борьбы с вредителями сахарного тростника. С тех пор они привели к массовому исчезновению местных хищников, таких как гоанны, змеи и пресноводные крокодилы.

Crocodylus johnstoni — очень важный для австралийских экосистем вид крокодилов. Он питается в том числе донными обитателями рек, такими как гигантская пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii и австралийская нематалоза. При этом рептилии часто пытаются съесть и инвазивных Rhinella marina. Однако эти жабы ядовиты, что приводит к гибели крокодилов. Некоторые популяции C. johnstoni уже сократились более чем на 70%. В перспективе уменьшение количества крокодилов приведет к тому, что начнется бесконтрольное размножение придонных видов, повлияющее на всю экосистему.

Ученым смогли значительно снизить смертность Crocodylus johnstoni. Для этого они научили крокодилов ассоциировать тростниковую жабу с приступом пищевого отравления.

Команда проводила исследование с мая по октябрь — в сухой сезон на тропическом севере Австралии. В это время речные бассейны могут превратиться в ряд изолированных бассейнов, в которых обитает гораздо меньше креветок, рыб и амфибий, составляющих обычный водный рацион C. johnstoni. А поскольку в этот период жабы начинают использовать эти водоемы для регидратации (восполнения потерь жидкости в организме), эти два вида начинают контактировать, что приводит к большому количеству смертей крокодилов в течение нескольких месяцев.

В ходе эксперимента ученые собрали сотни тушек тростниковых жаб, удалили из их тел ядовитые части и ввели в них достаточное количество химиката, вызывающего тошноту. Крокодилы, съев такую приманку, почувствовали бы временное недомогание, но не умерли.

С 2019 по 2022 биологи раскладывали обработанные тушки жаб по четырем крупным системам ущелий в регионе Кимберли на северо-западе Австралии. Всего было разложено 2395 приманок.

На каждом участке с приманками были установлены два 90-сантиметровых металлических кола на расстоянии 2 м друг от друга, под углом 30°. Приманки свободно раскачивались на высоте 10 см над поверхностью воды. Крокодилы могли их достать, а креветки или рыбы — нет.

Контрольными приманками были куски куриного мяса без вызывающих тошноту добавок. Биологи размещали их рядом на 1 и 5 дни эксперимента. С их помощью ученые проверяли эффективность обучения условному вкусовому отвращению. В течение первых трех дней эксперимента крокодилы брали тушки тростниковых жаб и уходили, затем они начали нюхать тростниковых жаб перед едой, а в последние дни крокодилы выбирали куски куриного мяса.

В местах, где проводились испытания на отвращение к вкусу, значительно снизился уровень смертности крокодилов по сравнению с контрольными участками без приманки. За численностью крокодилов и жаб команда наблюдала при помощи ночных прожекторов и специальных камер.

Эксперимент полностью предотвратил гибель пресноводных крокодилов в в районах, где тростниковые жабы только появились, и снизил смертность на 95% в районах, где жабы обитали уже несколько лет. Эффект сохранился и в последующие годы.

При помощи этого эксперимента ученым удалось смягчить зачастую катастрофическое воздействие инвазивных тростниковых жаб на хищников высших классов. Это исследование демонстрирует успешное использование условного вкусового отвращения в качестве метода поведенческой экологии.