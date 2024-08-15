В Rutube добавили возможность переноса видео с YouTube

В Rutube добавили функцию переноса видео со своего аккаунта на YouTube. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали авторы сервиса, функционал позволяет перенести до 2 тысяч видео со своего YouTube-канала за один раз. Отмечается, что обычно на обработку этого процесса требуется несколько часов, но иногда это может занять от 2 до 5 дней. Функция доступна в разделе «настройка канала».

При этом для переноса видео автору сначала необходимо будет подтвердить, что он является владельцем канала. Для этого в описание канала на YouTube нужно будет добавить особый проверочный код. Кроме того, Rutube сможет перенести только видео, не превышающие размер в 25 гигабайт, а также продолжительность в 5 часов. После этого перенесенные видео будут отправлены на обязательную модерацию сервиса.

Ранее приложение Rutube удалили из AppStore.