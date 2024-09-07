Просроченные лекарства в космосе: как быть, когда на Марсе закончатся таблетки?

Доктора не рекомендуют принимать просроченные медикаменты, но что делать, если пациент — колонист на Марсе, и вокруг нет аптек? Портал popsci.com рассказал, что ученые думают по поводу хранения лекарств в космосе.

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Многие лекарства, особенно в жидкой форме, типа инсулина и нитроглицерина, становятся более вредными по истечению срока годности. Однако другие, такие как ибупрофен, могут просто стать менее эффективными. Так или иначе, срок годности множества популярных лекарств исчисляется годами, тогда как рекорд по длительности пребывания в космосе — всего 341 день. Пока что космонавты на борту МКС не сталкивались с проблемами из-за просроченных лекарств, и даже в худшем случае они могут вернуться на Землю в кратчайшие сроки.

Другой разговор, что в более опасных, рискованных миссиях лекарства вполне могут стать проблемой. Специалисты до сих пор не до конца понимают, как суровые условия космоса, Луны и Марса могут повлиять на эффективность и стабильность медикаментов в долгосрочной перспективе. Например, часть исследований показала, что низкая гравитация способна в какой-то мере повлиять на лекарства.

Похожим вопросом задались американские медики из Дюкского университета. Они раздобыли список медикаментов, используемых на борту МКС, после чего сравнили его с международной базой данных сроков годности лекарств. 54 препарата из 91 пригодны до трех лет и меньше. По самым оптимистичным прогнозам, примерно 60% медикаментов, которые возьмут с собой будущие покорители Марса, будут просрочены до завершения миссии. Почти все из них либо потеряют эффективность, либо вообще станут бесполезными, если не опасными для здоровья.

Как минимум 14 медикаментов не продержатся даже двух лет на гипотетической миссии. По словам авторов научной работы, в их списке числятся один препарат для жизнеобеспечения, два кортикостероида, один местный анестетик, одна мазь для мочеиспускательных органов, два антибиотика, один антипсихотик, один ингалятор и один препарат для извлечения ушной серы.

Из-за того, что мы мало знаем о влиянии открытого космоса на медикаменты, научная работа отталкивалась от невозможности отправить на Марс экспресс-груз лекарств. По подсчетам экспертов, подобная миссия может занять 24-36 месяцев.