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Американская компания захотела отправить ровер VIPER на Луну

Американская компания Intuitive Machines захотела отправить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Американская компания захотела отправить ровер VIPER на Луну
© Lenta.ru

В компании заявили, что планируют ответить на запрос НАСА, предлагающий заинтересованной стороне взять на себя обязательства по отправке ровера на поверхность Луны. В Intuitive Machines уточнили, что желают организовать коалицию организаций, которые были бы заинтересованы в доставке VIPER на Луну.

«Наша позиция заключается в том, что научные исследования VIPER важны для ученых, изучающих Луну, и для будущего программы Artemis, а также они очень важны с точки зрения поиска летучих веществ и находящегося в реголите водяного льда», — сказал генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус.

Руководитель уточнил, что для доставки на Луну 500-килограммового ровера возглавляемая им компания планирует использовать свой находящийся в разработке модуль Nova-D грузоподъемностью 1500 килограммов. В случае получения разрешения НАСА компания рассчитывает запустить планетоход на Луну в конце 2027 года.

В июле в НАСА отменили миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

В том же месяце генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон сообщил, что вместо ровера VIPER спускаемый модуль Griffin может доставить на поверхность Луны солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid.

Наука и техника
Джон Торнтон
NASA