Смартфон против одноразовой камеры: чем снимать фотографии в отпуске?

Наверное, почти каждый человек берет в отпуск смартфон, причем не только для связи, но и для фотографий. Хотя на практике это не единственная опция — есть еще и одноразовые камеры, которые тоже заслуживают внимания. Портал makeuseof.com рассказал, чем хороши мобильные камеры и где выигрывают одноразовые.

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Преимущества камеры смартфона

Портативность

Большинство людей берут с собой смартфон куда бы они ни отправились. А это значит, что инструмент для фотографии будет всегда под рукой: вам не придется брать в поездку дополнительный груз и постоянно беспокоиться о нем. К тому же, смартфон сложнее забыть дома или в отеле, чем фотоаппарат.

Неограниченная «пленка»

При наличии свободного места на встроенном хранилище, вы можете снять столько фотографий, сколько захотите. Нет никакой боязни упустить удачный момент или внезапно израсходовать пленку: можно тут же проверить, каким получился снимок, и, при желании, сделать еще парочку.

Простота ретуши и редактирования

Возможность моментально внести какие-то мелкие изменения или провести ретушь — одно из главных достоинств мобильных камер. Не нужно дожидаться проявки снимка или сожалеть, что фотография получилась хуже, чем хотелось бы. Можно просто поставить на смартфон любой популярный фоторедактор и поправить изображение на свой вкус. А после этого — сразу загрузить в облако или соцсети, чтобы поделиться с семьей или друзьями.

Преимущества одноразовых камер

Другой подход к съемке

Из-за того, что запас пленки одноразовой камеры ограничен, фотографу волей-неволей приходится больше думать над тем, что он снимает. Беспорядочные снимки быстро израсходуют ресурс фотоаппарата, поэтому каждое фото требует аккуратной композиции и правильного света.

Цифровой детокс

Хотя на смартфон, чаще всего, делать фотографии удобнее, одноразовая камера помогает отвлечься от постоянного присутствия соцсетей и уведомлений. Она заземляет, заставляет уделять больше внимания окружающему миру. Другими словами, это хороший инструмент для цифрового детокса.

Проявка фотографий — интересный опыт

Пролистывать только что сделанные снимки удобно для выбора лучшей фотографии… Но не так интригующе, как проявка пленки с одноразовой камеры. Пожалуй, тем, кто не застал золотой век пленочных камер, не понять этой ностальгии, но ничто не заменит собой предвкушение физических фотографий.