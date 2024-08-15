В России нашли клад римских сестерциев

Уникальные артефакты нашли в районе Светлогорска, их представили в Калининградском областном историко-художественном музее. Об этом сообщает журнал «Родина».

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В музее рассказали, что клад состоит из 55 римских сестерциев. Его обнаружили на небольшой глубине.

Монеты нашли сотрудники ООО НИЦ «Прибалтийская археология», раскопки велись на побережье Балтики, в зоне строительства коллектора до города Пионерский.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на территории античного города Артезиан в Ленинском районе Крыма 25 боспорских монет, изготовленных около 2000 лет назад. После того как редчайший клад изучат специалисты, находку отправят в Керченский музей древностей.