Корабль XIX века найден на дне Ладожского озера

Российские специалисты обнаружили на дне Ладожского озера колесный пароход XIX века. Как сообщили участники поисков на пресс-конференции в Москве, судно, скорее всего, использовалось для доставки паломников и грузов.

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Научный сотрудник Института археологии (ИА) РАН Айвар Степанов рассказал, что пароход был найден во время подводных раскопок. Раскопки были проведены по инициативе партнеров ИА РАН из центра научных исследований, основанного клубом подводного плавания «Диво».

Длина парохода составляет 25 метров, ширина - пять метров. По предварительной версии, он был построен за рубежом.

По словам Степанова, на использование судна паломниками указывает барельеф с раковиной морского гребешка и дельфином - это старинные символы паломничества Иисуса Христа. На борту парохода нашли шведские кирпичи второй половины XIX века, артефакты финского происхождения, стеклянные бутылки и другие вещи.

Ученые рассчитывают, что данные о возрасте и времени постройки парохода найдутся в финской прессе. Исследователи будут искать сообщения о спуске паломнического судна на воду и его исчезновении. Археологи предполагают, что судно потерпело крушение на рифе, а шторм оттащил его на глубину 35 метров, рассказала «Комсомольская правда».