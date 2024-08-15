В России подешевел iPhone 13

Стоимость смартфона iPhone 13 в российских магазинах снизилась на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

© Apple

Так, один из самых популярных смартфонов Apple в августе 2024 года можно купить в России дешевле 55 тыс. руб., что на 30% дешевле, чем при старте продаж, а некоторые продавцы предлагают устройство за 50 тыс. руб.

Когда iPhone 13 появился в России в сентябре 2021 года, его рекомендованная розничная цена составляла 79,9 тыс. руб.

iPhone 13 неоднократно признавался самым популярным смартфоном Apple. Он оснащен 6,1-дюймовым Super Retina OLED-дисплеем с классическим вырезом «челкой» и частотой обновления изображения 60 Гц, а также двойной камерой, состоящей из датчиков разрешением 12 Мп.

Samsung хочет выпустить самый тонкий в мире складной смартфон

За производительность этой модели отвечает чипсет Apple A15 Bionic, который также используется в базовых iPhone 14. Кроме того, устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также поддержку беспроводной магнитной зарядки MagSafe.

Стоимость актуального iPhone 15 в августе 2024 года составляет в среднем 65 тыс. руб.