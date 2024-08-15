Главное ракетное предприятие Пентагона теряет прибыль и персонал

Главное ракетное предприятие министерства обороны США United Launch Alliance (ULA), которое более десяти лет обладало абсолютной монополией, фиксирует потерю прибыли и нехватку инженеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed, к которому Пентагон обращался в первую очередь, если хотел отправить в космос спутник-шпион, теряет позиции. SpaceX Илона Маска перехватила 40% контрактов ведомства за последние несколько лет.

Кроме того, Blue Origin Джеффа Безоса «грозится отобрать еще больше пирога, как только сертифицирует свою ракету New Glenn», отмечает агентство.

В ULA бюджеты переполнены, а доходы падают, поскольку задержки клиентов отодвигают запуски, говорит источник Bloomberg. Ее представитель сообщил, что компания получила прибыль за год, но ее доходы оказались ниже запланированных.

С рекордным количеством запусков, запланированных на 2025 год, космическое предприятие теряет ключевых сотрудников, уходящих к конкурентам, включая Blue Origin и SpaceX. Только в этом году ULA потеряла около 45 из 105 инженеров по запуску.

Правительство США уже разочаровано темпами прогресса компании и наложило на нее финансовые штрафы за несоблюдение сроков. Если ULA не сможет выполнить свои обязательства, это может поставить под угрозу интересы национальной безопасности страны, добавил Bloomberg.