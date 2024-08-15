Kaspersky предупредил о русскоязычных хакерах-мошенниках

"Лаборатория Касперского" нашла мошенническую кампанию по краже персональных данных и криптовалюты по всему миру. "Лаборатория", как сообщили ТАСС в ее пресс-службе, подозревает в организации схемы русскоязычных хакеров из-за русского языка в их коде.

© «Лаборатория Касперского»

Жертвами могут стать пользователи операционных систем Windows и MacOS. Их традиционно завлекают на сайты, мимикрирующие под нормальные, а внимание привлекают популярными темами - криптовалютой, онлайн-играми и ИИ. Примеры - сайты, выдающие себя за криптоплатформу, онлайн-игру в жанре RPG и переводчик на базе ИИ. В Kaspersky предупредили, что ресурсы "выглядят очень правдоподобно", хоть и имеют небольшие отличия от оригинала.

"Ресурсы позволяли выманивать конфиденциальные данные пользователей, например, приватные ключи для криптокошельков, а также загружать на устройство жертвы вредоносное ПО. В дальнейшем злоумышленники могли получить доступ к криптокошельку и вывести с него средства, либо украсть учетные данные, реквизиты кошелька и другую информацию с помощью вредоносных программ", - пояснили в компании суть схемы.

После загрузки ПО из облачного хранилища Dropbox жертву переадресовывают на "привлекательный ресурс с удобным интерфейсом" - там нужно авторизоваться, зарегистрироваться или "просто оставаться". За это время на компьютер скрытно загружаются и устанавливаются остальные вредоносные файлы.

Вредоносным ПО, которое распространяют хакеры, оказались инфостилеры (инструменты для сбора информации из системы цели) и клипперы (изменяют содержимое буфера обмена на устройстве). "Например, если пользователь скопирует адрес электронного кошелька в буфер обмена, клиппер может подменить его на вредоносный", - пояснили в "Лаборатории Касперского".