RuTube сообщил о росте дневной аудитории

Российский видеохостинг RuTube вышел в августе 2024 года на дневную аудиторию в 9 млн человек, в июле этот показатель составлял 4 млн.

Ежедневный прирост новых пользователей российского видеохостинга RuTube составляет более 500 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале видеохостинга.

"+500 тысяч человек ежедневно! Вчера мы вышли на 9 миллионов дневной аудитории, в июле средний показатель составлял 4 миллиона [по данным Mediascope]. В топ-чарты вырвались мультики для детей, которые смотрели в 4 раза чаще", - говорится в сообщении.

Рост числа пользователей происходит на фоне проблем с работой в РФ принадлежащего Google видеохостинга YouTube.