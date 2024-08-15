ИИ Apple описали как «больше концепция, чем реальность»

Долгожданная инициатива Apple по созданию генеративного ИИ, Apple Intelligence, в значительной степени «больше концепция, чем реальность», пишет редактор 9to5Mac.

Анонсированная на WWDC 2024, Apple Intelligence включает в себя набор инструментов на базе ИИ, таких как продвинутые средства для написания текстов, функции резюмирования, Genmoji для генерации эмодзи и новая, более «способная» Siri. Однако реальность пока не оправдывает первоначальных ожиданий.

Несмотря на июньский анонс, первые бета-версии iOS 18 не содержали никаких функций Apple Intelligence. Apple подтвердила, что полное развертывание отложено, а новые функции будут внедряться постепенно в течение следующего года. В настоящее время бета-версия iOS 18.1 предоставляет ограниченные возможности, включая переписывание текста и резюмирование статей, но не содержит обещанных инноваций, таких как Genmoji, работа с изображениями или обновленная Siri.

Так, конкуренты Apple, включая Google и Samsung, уже выпустили свои собственные функции генеративного ИИ, продемонстрировав расширенные возможности и более широкую языковую поддержку, отмечает редактор издания.

Текущее состояние Apple Intelligence говорит о том, что ей предстоит проделать значительную работу, прежде чем она сможет эффективно конкурировать с лидерами отрасли.