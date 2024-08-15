Новый мозговой имплант вернул речь парализованному пациенту

Новый мозговой имплант позволил человеку с заболеванием двигательных нейронов снова заговорить. Технология преобразует сигналы мозга в речь с точностью до 97% – это самый высокий показатель из всех аналогов.

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Ученые имплантировали датчики в мозг человека, страдающего боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это заболевание поражает нервные клетки, из-за чего человек постепенно утрачивает контроль над собственным телом.

45-летний Кейси Харрелл, который принял участие в клинических исследованиях, страдал от слабости в руках и ногах, а его речь стала невнятной. По мере развития болезни он практически утратил возможность общаться с близкими и теми, кто за ним ухаживал.

В июле 2023 года исследователи имплантировали датчики в область мозга мужчины, отвечающую за речь. Расшифровка мозговых сигналов в слова происходила в режиме реального времени. Расшифрованные слова выводились на экран, кроме того, их озвучивал голосовой помощник.

На первом занятии системе потребовалось 30 минут, чтобы достичь точности в 99,6% при словарном запасе в 50 слов. На втором занятии словарный запас увеличился уже до 125 тысяч слов. Точность программы после обучения достигла 97,5%, сообщает New England Journal of Medicine.

«Эта технология революционная, потому что она дает надежду людям, которые хотят говорить, но не могут», – отметил соавтор исследования нейрохирург Дэвид Брандман из Калифорнийского университета в Дэвисе, США.

Ранее сообщалось, что имплант компании Илона Маска вживили второму пациенту. По словам предпринимателя, он хорошо работает.