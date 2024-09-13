5 фишек WhatsApp, о которых вы не знали

WhatsApp, как и многие другие мессенджеры, предлагает множество приятных, но неочевидных функций, о которых знают не все пользователи. Портал howtogeek.com рассказал о фишках, которые обязательно стоит попробовать.

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Закрепление сообщений

WhatsApp позволяет закреплять сообщения, чтобы добавить их в избранное и не потерять среди информационного шума. Закрепленная реплика будет всегда видна в верхней части диалога. А сообщение, добавленное в избранное, сохраняется в отдельной папке для быстрого доступа. Нюанс лишь в том, что закрепить можно до трех сообщений одновременно; папка избранных сообщений не имеет таких ограничений.

Сокрытие статуса от выбранных пользователей

В WhatsApp можно настраивать, кто может видеть ваши обновления в статусе. Например, если вы не хотите, чтобы коллеги заметили какие-то персональные новости, вы можете запретить им просмотр. Или же можно разрешить просмотр статуса лишь специфической группе пользователей.

Для того, чтобы настроить видимость статуса, откройте настройки WhatsApp и перейдите в раздел «Конфиденциальность». Нажмите на строку «Статус» — и на экране появится меню, где вы можете выбрать, какие контакты (или группы контактов) могут видеть ваши обновления.

Отключение отчетов о прочтении

После прочтения сообщения в WhatsApp напротив него появляются две синие галочки — они показывают отправителю, что вы видели его реплики. Если вы не хотите, чтобы отчеты появлялись, их можно отключить — но в этом случае вы тоже не будете получать уведомления о том, что другие пользователя прочли ваши сообщения.

Для того, чтобы отключить отчеты, откройте настройки WhatsApp и перейдите в раздел «Конфиденциальность». После этого отключите опцию «Отчеты о прочтении».

Уникальные уведомления для выбранных диалогов

Иногда полезно бывает знать, кто отправил вам сообщение, по одному лишь звуку уведомления. В WhatsApp это возможно благодаря персонализации уведомлений. Просто нажмите на имя пользователя и удерживайте палец, пока на экране не появится меню — откройте в нем раздел «Уведомления». А на Android даже можно выбрать отдельные звуки для сообщений и звонков.

Персональные обои для разных диалогов

Наконец, для того, чтобы немного украсить окна переписок, им можно задать различные фоновые рисунки. WhatsApp позволяет выбрать обои не только для приложения в целом, но и для специфических диалогов в частности. На iPhone для этого нужно сделать долгое нажатие на имя пользователя и выбрать опцию «Обои». На Android она находится в настройках чата.