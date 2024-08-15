Появились характеристики первого планшета Tecno

Портал Naija Android Arena опубликовал изображения и технические характеристики первого планшета компании Tecno.

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Планшет Tecno Pad будет представлен в двух цветах: сером и золотистом, а корпус устройства, судя по фото, будет выполнен из металла. На задней панели планшета расположены два круглых модуля для камеры и вспышки, а спереди — экран с широкими рамками.

Согласно утечке, Tecno Pad получит 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+. За производительность новинки будет отвечать бюджетный чипсет MediaTek Helio G80, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Планшет получит аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Среди прочих характеристик устройства отмечается наличие основной камеры на 13 Мп, селфи-камеры с разрешением 5 Мп, а также поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, проводных наушников (3,5 мм miniJack). Работать Tecno Pad будет под управлением операционной системы Android 14.

Среди прочего были указаны и габариты устройства, которые составят 240,7×159,5×7,35 мм. Информация о стоимости и дате продаж пока не раскрываются. Появится ли гаджет в России, неизвестно.