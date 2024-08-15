На массивном астероиде Психея обнаружили признаки воды

Ученые Юго-Западного исследовательского института совместно с коллегами из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба, обнаружили гидроксильные молекулы на поверхности астероида Психея. Исследование было опубликовано в журнале Planetary Science Journal.

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Ранее предполагалось, что Психея, являющаяся одним из самых массивных объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, может представлять собой остаток ядра разрушенной планеты. Ученые провели наблюдения на разных длинах волн инфракрасного света, что позволило получить дополнительную информацию о составе Психеи. Данные Уэбба указывают на признаки наличия гидроксила и, возможно, воды на поверхности Психеи.

Если гидратация является естественной или эндогенной, то у Психеи может быть иная эволюционная история, чем предполагают современные модели. Эндогенная гидратация указывает на происхождение астероида за пределами «снежной линии» — области Солнечной системы, где летучие соединения могли конденсироваться в твердые вещества. Это противоречит гипотезе о том, что Психея является обнаженным ядром протопланеты.

Тем не менее в исследовании также выявлено неоднородное распределение гидратированных минералов на поверхности Психеи, что может объясняться ударами углеродистых хондритовых астероидов, богатых водой. Это указывает на сложную историю поверхности астероида.

Ранее космический телескоп Gaia обнаружил сотни двойных астероидов.