Сбер анонсировал появление антропоморфного робота

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов анонсировал появление в начале следующего года антропоморфного робота. Соответствующей информацией он поделился в Крыму в ходе мероприятий к 10-летию «Мрии», передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о собственной разработке банка. После того, как новинка будет представлена, Сбер продолжит ее дорабатывать и совершенствовать, отметил Кузнецов.

Как ожидается, банк займется выпуском новых версий для решения еще более широкого спектра повседневных бытовых и рабочих задач. По словам Кузнецова, в настоящее время над проектом антропоморфного робота работает свыше 150 человек. О том, что банк разработает данного робота, стало известно в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что компанией «Гумич» была разработана роботизированная четырехколесная мини-платформа «Жало» для создания «умных» минных полей, которые позволяют пропускать бронетехнику своих войск и бороться с машинами противника.