Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе смартфона

При выборе смартфона стоит оценить три ключевых аспекта — производительность, камеру и экран. Об этом рассказал главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев, передает Pravda.Ru.

При этом эксперт уточнил, что покупка нового устройства будет зависеть от индивидуальных потребностей, бюджета и задач пользователя. Так, например, он рекомендует решить, смартфон на какой операционной системе ближе покупателю, — на iOS и Android.

Если будущий владелец увлекается мобильными играми, Николаев советует уделить особое внимание процессору. Еще один важный параметр — экран. По его словам, устройства с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц будут давать разный пользовательский опыт.

Аналитики маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co до этого выяснили, что большинство россиян (74%) покупают смартфоны на базе операционной системе Android, и лишь 18% жителей страны останавливают свой выбор на iOS. Согласно проведенному исследованию, остальные 4% респондентов предпочитают Windows Phone и другие операционные системы, оставшиеся 4% опрошенных пользуются кнопочными телефонами.