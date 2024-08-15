Названы три лучших бюджетных телевизора для кухни и дачи

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех телевизоров для кабинета, кухни или дачи стоимостью до 25 тыс. руб.

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Открывает список Xiaomi TV A 43 FHD 2025 по цене от 21 тыс. руб. Телевизор получил 43-дюймовый LED-дисплей с разрешением Full HD, цветопередачей 1 млрд цветов и поддержкой HDR10. Среди прочих особенностей отмечается наличие стереодинамиков с поддержкой Dolby Audio мощностью 16 Вт, ОС Google TV с поддержкой Android-приложений и «Google Ассистента».

За ним следует Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43, оснащенный DLED-экраном на 43 дюйма с разрешением 4K, стереодинамики с поддержкой Dolby Digital Plus мощностью 20 Вт. Работает телевизор под управлением операционной системы от «Яндекса» под названием YaOS с поддержкой голосового управления через «Алису». Такая модель доступна по цене от 23,1 тыс. руб.

Закрывает топ TCL 43V6B с 43-дюймовым DLED-экраном с 4K-разрешением и поддержкой HDR10, ИИ-движком AiPQ для оптимизации качества изображения и ОС Google TV. Телевизор стоимостью от 22 тыс. руб. получил стереодинамики мощностью 20 Вт.

Отмечается, что цены на телевизоры могут варьироваться в зависимости от региона.