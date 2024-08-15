Apple работает над iMac с большим экраном

Компания Apple все еще разрабатывает компьютер iMac с экраном более 30 дюймов. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на Bloomberg.

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После выпуска Mac Studio и 27-дюймового Studio Display в марте 2022 года Apple прекратила производство 27-дюймовых iMac на базе Intel и сняла с производства iMac Pro в марте 2021 года, а в 2023 году компания подтвердила, что не планирует выпускать 27-дюймовый iMac.

Известно, что Apple начала разработку компьютера с большим экраном в середине 2023 года, однако с тех пор новой информации не поступало. По данным Bloomberg, Apple продолжает исследовать возможность выпуска большого iMac.

Пока неизвестно, будет ли в компьютере использоваться чипсет Apple M4, который планируется для выходящей в этом году 24-дюймовой модели iMac.

В июне 2023 года журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман предположил, что новый iMac может появиться через год или два, а аналитик Мин-Чи Куо в октябре того же года заявил, что ожидает 32-дюймовый iMac с Mini-LED дисплеем в 2025 году.

Точный размер нового iMac пока неизвестен, но предполагается, что он получит экран с диагональю больше 30 дюймов. Ожидается, что новый iMac будет иметь более тонкие рамки и дизайн, сочетающийся с 27-дюймовым монитором Studio Display.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит роборуку с большим экраном для управления «умным» домом.