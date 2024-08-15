Россияне начали массово уходить из почты Google и Microsoft

«Известия» со ссылкой на данные группы компаний «Рунити» сообщили о массовом уходе российских пользователей из американских почтовых сервисов Gmail и Outlook, принадлежащих Google и Microsoft соответственно.

Как отмечается, за год число российских пользователей в почтовых сервисах Google и Microsoft сократилось на 26% и 40% соответственно. Эта тенденция наблюдается в течение нескольких лет, но в последнее время усилилась из-за санкционного давления Запада.

При этом наблюдается и приток новых пользователей в российские сервисы. В частности, это касается доменной почты, когда почтовый ящик привязан к адресу сайта компании. Сообщается, что максимальный прирост новых пользователей произошёл в сервисе хостингового и облачного провайдера «Рег.ру»: за год количество регистраций выросло на 22%. В доменной почте Beget количество пользователей увеличилось на 8%, в SpaceWeb — на 7%, в R01 — на 5%, в TimeWeb — на 4%.

iPhone 15 предсказали раннее устаревание

В Mail.ru также отметили прирост новых пользователей. Как пишут «Известия», большая часть новых юзеров пришла в 2024 году — около 1,5 млн.