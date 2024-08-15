Microsoft приостановила показ навязчивой рекламы в Windows 10

Компания Microsoft временно приостановила использование полноэкранных уведомлений, призывающих пользователей Windows 10 перейти на Windows 11. На отказ от такой рекламы повлияла критика и недовольство со стороны пользователей, сообщает портал Windows Latest.

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Изначально Microsoft тестировала показ рекламы, рассказывающей о преимуществах Windows 11, на небольшой группе пользователей Windows 10 Home, однако подобные уведомления также появлялись у пользователей Windows 10 Pro и Business.

Полноэкранная реклама с призывом обновиться до Windows 11 появлялась у пользователей устаревших операционных систем после перезагрузки системы, что вызвало в сети большую волну критики. Поэтому Microsoft решила пересмотреть свою стратегию на основе обратной связи от пользователей.

Компания не отказалась полностью от идеи полноэкранных уведомлений, а лишь приостановила ее показ. При этом сроки возобновления кампании по продвижению Windows 11 пока не раскрываются.

Официальная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Возможно, Microsoft возобновит показ полноэкранной рекламы ближе к этому сроку.