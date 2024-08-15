Apple откроет NFC для сторонних платежных систем

С выходом iOS 18.1 Apple сделает то, чего многие ждали — наконец-то откроет доступ к чипу NFC на iPhone для сторонних разработчиков. Теперь бесконтактные платежи и другие транзакции можно будет проводить без использования Apple Pay и Apple Wallet. Этот шаг, продиктованный как рыночной необходимостью, так и требованиями регуляторов, может серьёзно изменить игру на рынке мобильных технологий.

До сих пор Apple держала NFC под замком, позволяя использовать его исключительно в своих сервисах. Но с обновлением iOS 18.1 разработчики получат новый API, который позволит интегрировать NFC и Secure Element (SE) в свои приложения. Это открывает целый мир возможностей для iPhone: от оплаты в магазинах до использования смартфона в качестве ключа от машины, пропуска в офис или гостиницу. И это только начало — в будущем планируется поддержка даже государственных удостоверений личности.

На первом этапе новые функции будут доступны в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Но Apple не собирается останавливаться на этом — в будущем список стран обещают расширить, открывая новые возможности для разработчиков и пользователей по всему миру.

Конечно, Apple не забывает про безопасность. Компания четко дала понять, что доступ к NFC и Secure Enclave получат только те разработчики, которые заключат коммерческое соглашение с Apple, пройдут проверку и оплатят необходимые сборы. Пока детали этих сборов не раскрыты, но очевидно, что Apple будет тщательно следить за соответствием высоким стандартам безопасности.

Для пользователей это означает новые возможности. Теперь они смогут сами выбирать, какое приложение использовать для бесконтактных платежей — просто установите нужное приложение по умолчанию в настройках iPhone, и все готово. Это нововведение, скорее всего, подстегнет конкуренцию на рынке платежных приложений, что всегда на руку пользователям.

Согласно данным Apple, новая функция будет работать на устройствах, начиная с iPhone XS и более поздних моделей. Разработчикам, желающим воспользоваться NFC, придется пройти процесс одобрения, который включает проверку на соответствие стандартам безопасности и регуляторным требованиям.

Этот шаг Apple — ответ на требования Европейского Союза, который все настойчивее требует от технологических гигантов открывать свои экосистемы для сторонних разработчиков. Это решение не только изменит мобильный рынок, но и откроет новые горизонты для компаний из самых разных отраслей — от финансов до гостиничного бизнеса.