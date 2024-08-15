Стали известны даты новых запусков с космодрома Восточный

Очередные запуски с космодрома Восточный в Амурской области намечены на ноябрь. Об этом сообщает Telegram-канал Туристско-информационного центра региона.

5 ноября должен состояться пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Она отправит в космос аппарат Ионосфера-М. Как ранее рассказывал Роскосмос, этот спутник станет частью комплекса "Ионозонд". Его задача - следить за "космической погодой" в ионосфере Земли.

На запуск приглашают и туристов, которые смогут понаблюдать не только за взлетом ракеты, но и за ее вывозом на стартовый комплекс и вертикализацией, которые намечены на 2 ноября.

То же касается и следующей пусковой кампании. На 27 ноября намечены вывоз и вертикализация, а на 30 ноября - пуск "Союза-2.1а" с космическим аппаратом "Кондор-ФКА". Это радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли. Такой уже запускали с Восточного в прошлом году.