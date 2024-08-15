Потерявшихся кошек и собак в Подмосковье поможет найти ИИ

В Московской области потерявшихся домашних животных на основе их фотографий поможет искать искусственный интеллект (ИИ), сообщил Ростех.

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При пропаже кошки или собаки владелец сможет загрузить фотографию животного и заполнить небольшую анкету с данными о кличке, районе проживания и дате пропажи. При обнаружении в одном из районов Подмосковья животного с высокой степенью схожести с фотографией хозяин получит об этом уведомление в Telegram-бот с указанием координат.

В тестовом режиме технологию запустит компания NtechLab. Система будет включать не только поиск животных, но и формирование базы потерявшихся, а также найденных питомцев, чьих хозяев пока не удалось установить.

Далее NtechLab собирается расширить проект на северные регионы России, где планируется, в частности, распознавать и немедленно оповещать о проникновении в город диких животных, например, медведей.

Ранее доцент Московского городского педагогического университета Екатерина Авдеева рассказала «Мосленте», как приучать собак к городу, как им тут живется и что надо изменить в Москве, чтобы облегчить жизнь питомцев и их хозяев.