Платформа Miro перестанет работать в РФ из-за санкций США и ЕС

Платформа для организации рабочего пространства Miro, созданная в Перми, перестанет работать в России и Белоруссии с 12 сентября. Причиной стали санкции со стороны США и Европейского союза (ЕС).

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В компании пояснили, что в соответствии с юридическими обязательствами больше не могут обслуживать клиентов, которые зарегистрированы «в запрещенном регионе», сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

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Накануне стало известно, что Google без предупреждения начал удалять аккаунты AdSense у блогеров из России на платформе YouTube. В связи с этим у авторов пропала монетизация. В 2022 году Google приостановил систему монетизации и показ рекламы для пользователей из России, однако блогеры продолжали получать доход благодаря просмотрам из других стран.

12 августа Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из России. Теперь доходы не получится выводить, даже если рекламу посмотрели за границей. При этом компания обещает выплатить оставшиеся средства в течение 60 дней.

Недавно стало известно, что из-за замедления и сбоев в работе сервисов Google и YouTube абоненты более 135 региональных операторов разорвали договоры с ними.