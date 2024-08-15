"Прогресс МС-28" с апельсинами и научным оборудованием выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-28". Об этом сообщает ТАСС.

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Полет до Международной космической станции (МКС) займет примерно два дня. Стыковка с модулем "Звезда" запланирована на 08:56 по московскому времени в субботу. Старт ракеты с кораблем "Прогресс МС-28" состоялся в 06:20 мск с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля "Прогресс МС" в этом году и пятый запуск ракеты с Байконура. Корабль "Прогресс МС-28" доставит на МКС 2621 кг грузов, включая 950 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1201 кг различного оборудования и материалов, таких как еда для экипажа, одежда и укладки для научных экспериментов.

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Среди отправляемых на "Прогрессе" предметов — рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установят на внешней стороне модуля "Звезда" во время выходов в открытый космос. Устройство позволит проводить периодические обзоры небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Также на борту находятся материалы для новых научных экспериментов "Форсированный" (изучение функции легких при длительном полете) и "Эндотелий" (исследование влияния геомагнитосферы Земли на сердечно-сосудистые заболевания). Также на грузовом корабле полетели свежие апельсины, грейпфруты, репчатый лук и кофе с сахаром.