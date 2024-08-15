Госкомиссия одобрила пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс МС-28"

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в четверг пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту корабль "Прогресс МС-28". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28" и ее пуск со стартового комплекса 31-й площадки в 06:20:19 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Прогресс МС-28" доставит на МКС 2 621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 201 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.

В частности, на "Прогрессе" отправится рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, который космонавты установят снаружи модуля "Звезда" во время внекорабельной деятельности. Он позволит ученым проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне. Кроме того, на корабле находятся укладки для новых научных экспериментов "Форсированный" (оценка функции легких при длительном полете) и "Эндотелий" (исследование роли геомагнитосферы Земли в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний).

Как сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на грузовом корабле на станцию отправятся cвежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук. Кроме того, космонавтам будут доставлены кофе с сахаром и без сахара.