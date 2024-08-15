Ученые нашли ранее неизученных китов в Охотском море

Ученые обнаружили 15 китов на севере Охотского моря, которые могут быть уникальной, ранее неизученной группировкой гренландского кита.

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Об этом "Российской газете" рассказали в фонде "Природа и люди".

"В Магадане успешно завершилась экспедиция фонда "Природа и люди" и ИПЭЭ РАН по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В числе прочего ученым удалось обследовать уникальный район в заливе Шелихова - Пенжинскую губу, где подобные работы ранее никогда не проводились, и встретить около 15 китов. Генетический анализ собранных биопсий китов позволит понять их "прописку" - встречались ли они ученым ранее, насколько обособленной является данная группировка. Возможно, что мы имеем дело с новой уникальной, ранее неизученной группировкой гренландского кита", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, ученые взяли пробу биопсии у одного гренландского кита, получили ценные сведения о времени и путях миграции животных, сделано фото для дальнейшей идентификации и пополнении базы, налажен контакт с местными жителями, чтобы получать новую информацию о появлении китов. Ученые даже спасли встреченную белуху, которая запуталась в рыболовных сетях. Однако самым удачным районом для исследователей оказалась Пенжинская губа, уникальное и труднодоступное место, известное самыми сильными приливами и отливами во всем Тихом океане - колебания уровня здесь превышают 12 метров.

"Обнаружить гренландских китов в вершине Пенжинской губы удалось благодаря тому, что мы попали по датам в небольшие приливы-отливы. И даже несмотря на это, течение все равно сильно влияло на работу. Сложнее ориентироваться, когда кит заныривает, так как лодку постоянно сносит", - рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник ИПЭЭ РАН Милена Морозова.

Еще одной - скорее экспериментальной - задачей экспедиции стала подготовка собаки-биодетектора. Джек-рассел-терьер по кличке Жужа стала полноправным членом команды и училась искать китов по запаху. Подобный опыт в России проводится впервые.

"В этой экспедиции нам удалось сделать многое. Важно, что Жужа оказалась устойчива к качке и отлично показала себя на судне. Мы "показали" ей морских свиней, которые близко подходили к яхте. И впоследствии она сама, работая носом, высматривала и "вынюхивала" животных вокруг. Как первый этап обучения, это очень хороший результат. А в будущем, когда собака научится и будет полностью готова, она будет ходить на лодке, стоять на носу и, когда почувствует кита, будет соответственно реагировать",- рассказывает младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.

Изучение гренландских китов в этом сезоне не заканчивается - уже в сентябре команда ученых планирует пометить морских гигантов спутниковыми метками, чтобы наблюдать за их миграцией круглый год.