Ученые нашли ранее неизученных китов в Охотском море
Ученые обнаружили 15 китов на севере Охотского моря, которые могут быть уникальной, ранее неизученной группировкой гренландского кита.
Об этом "Российской газете" рассказали в фонде "Природа и люди".
"В Магадане успешно завершилась экспедиция фонда "Природа и люди" и ИПЭЭ РАН по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В числе прочего ученым удалось обследовать уникальный район в заливе Шелихова - Пенжинскую губу, где подобные работы ранее никогда не проводились, и встретить около 15 китов. Генетический анализ собранных биопсий китов позволит понять их "прописку" - встречались ли они ученым ранее, насколько обособленной является данная группировка. Возможно, что мы имеем дело с новой уникальной, ранее неизученной группировкой гренландского кита", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, ученые взяли пробу биопсии у одного гренландского кита, получили ценные сведения о времени и путях миграции животных, сделано фото для дальнейшей идентификации и пополнении базы, налажен контакт с местными жителями, чтобы получать новую информацию о появлении китов. Ученые даже спасли встреченную белуху, которая запуталась в рыболовных сетях. Однако самым удачным районом для исследователей оказалась Пенжинская губа, уникальное и труднодоступное место, известное самыми сильными приливами и отливами во всем Тихом океане - колебания уровня здесь превышают 12 метров.
"Обнаружить гренландских китов в вершине Пенжинской губы удалось благодаря тому, что мы попали по датам в небольшие приливы-отливы. И даже несмотря на это, течение все равно сильно влияло на работу. Сложнее ориентироваться, когда кит заныривает, так как лодку постоянно сносит", - рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник ИПЭЭ РАН Милена Морозова.
Еще одной - скорее экспериментальной - задачей экспедиции стала подготовка собаки-биодетектора. Джек-рассел-терьер по кличке Жужа стала полноправным членом команды и училась искать китов по запаху. Подобный опыт в России проводится впервые.
"В этой экспедиции нам удалось сделать многое. Важно, что Жужа оказалась устойчива к качке и отлично показала себя на судне. Мы "показали" ей морских свиней, которые близко подходили к яхте. И впоследствии она сама, работая носом, высматривала и "вынюхивала" животных вокруг. Как первый этап обучения, это очень хороший результат. А в будущем, когда собака научится и будет полностью готова, она будет ходить на лодке, стоять на носу и, когда почувствует кита, будет соответственно реагировать",- рассказывает младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Юлия Ганицкая.
Изучение гренландских китов в этом сезоне не заканчивается - уже в сентябре команда ученых планирует пометить морских гигантов спутниковыми метками, чтобы наблюдать за их миграцией круглый год.
"К сожалению, охотоморская популяция гренландских китов, находящаяся под угрозой исчезновения, все еще мало изучена. Специалистам важно собрать как можно больше информации для выработки мер охраны", - комментирует руководитель программы по сохранению животного мира фонда "Природа и люди" Ирина Онуфреня.