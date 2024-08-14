Охотники за Лох-Несским чудовищем зафиксировали на дне «сердцебиение»

Охотники за Лох-Несским чудовищем в Великобритании зафиксировали на дне озера звук, похожий на сердцебиение. Об этом сообщает What’s The Jam со ссылкой на участника поисков.

По словам представителя исследовательской группы Loch Ness Exploration Алана Маккенны, звук сердцебиения они зафиксировали в том же месте, где в 1972 году была сделана фотография плевиозавра — заливе Уркхарт. Охотники исследовали это место 10 августа. Звук получилось уловить с помощью гидрофона, который был размещен на глубину 30 метров.

«Сначала мы думали, что гидрофон может волочиться по дну, но потом шкипер лодки подтвердил, что кабель не доставал до дна. На записи отчетливо слышен ритмичный пульс или сердцебиение. Мы понятия не имеем, что этот звук вызвало, но это очень интересно», — рассказал Маккенна.

Он отметил, что впервые услышал на дне пульс или сердцебиение настолько отчетливо. При этом Маккенна указал, что не уверен, что зафиксированный звук является сердцебиением, однако сравнить его может только с ним.