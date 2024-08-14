SpaceX анонсировала исторический полет человека над полюсами Земли

SpaceX раскрыла планы первого в истории полета человека в космос через полюса Земли. Миссия «Fram2», запуск которой намечен на конец этого года, будет использовать Crew Dragon для полета непосредственно над северным и южным полюсами.

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Миссию, названную в честь норвежского исследовательского судна Fram, возглавит криптовалютный предприниматель китайского происхождения Чун Ванг, который занимался майнингом биткоинов и основал первый в Китае пул для майнинга биткоинов F2Pool. Ванг, являющийся сейчас миллиардером, выбрал эту миссию в соответствии со своим «интересом к полярным исследованиям и холодным средам».

В состав экипажа из четырех человек также войдут:

Яннике Миккельсен — кинорежиссер и кинематографист, известная своими работами в экстремальных условиях и полярными кругосветными путешествиями.

Эрик Филипс — опытный полярный путешественник и соучредитель Международной ассоциации полярных гидов.

Рабеа Рогге — исследователь робототехники из Берлина, имеющая опыт работы в спутниковых миссиях и арктической робототехнике.