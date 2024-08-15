Метеоролог оценил влияние Ла-Нинья на климат в России

Океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья, которое придет на смену Эль-Ниньо, не окажет существенного влияния на российский климат. Об этом «Вечерней Москве» Николай Терешонок.

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Во время Ла-Нинья температура поверхности воды в восточной части экваториальной зоны Тихого океана опускается ниже привычного уровня на 3-5 градусов. Эль-Ниньо, в свою очередь, несет теплые воды океана.

Оба явления в основном влияют на погоду Южной Америки, а также на климат европейской части мира. Однако в центре России влияние малозаметно, особенно на фоне глобального потепления.

Климатолог напомнил, что с изменением климата активируются различные погодные явления, волны тепла чередуются с волнами холода, выпадают сильные осадки, в том числе на территории России. Из года в год эти явления нарастают. В связи с этим эффект Ла-Нинья внесет лишь малую лепту в состояние российского климата.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) сообщила о возможном прекращении действия климатического феномена Эль-Ниньо. При этом вероятность возникновения Ла-Нинья возрастает до 60 процентов в июле-сентябре и до 70 процентов в августе-ноябре.