Как увидеть редкое астрономическое явление с Марсом и Юпитером

На звездном небе происходит очень редкое астрономическое явление, когда Марс и Юпитер визуально сливаются в одну большую и яркую звезду.

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Увидеть необычную проекцию планет Солнечной системы можно будет, если посмотреть на северо-восточный горизонт после полуночи. Визуально явление будет напоминать две невероятно яркие звезды, которые почти касаются друг друга. Именно эти звезды и являются планетами — Марсом и Юпитером. При этом их можно будет наблюдать даже невооруженным взглядом.

В следующий раз планеты окажутся в таком положении только через девять лет — 1 декабря 2033 года. Сейчас же это наблюдение можно будет наблюдать на протяжении нескольких дней.

В астрологии визуальное соединение Марса и Юпитера считают благоприятным знамением. По их словам, оно нивелирует негативное влияние ретроградного Меркурия, пишет kp.ru.

Еще одно редкое явление — северное сияние — увидели жители средней полосы России в ночь на вторник, 13 августа. Как пояснил синоптик и метеоролог Александр Ильин, это явление стало возможным из-за магнитной бури и отсутствия в небе облаков.

В ближайшее время северное сияние пойдет на убыль после прекращения магнитной бури.