Глобальное потепление снизит мировые запасы рыбы

Глобальное потепление, связанное из изменением климата, к концу века приведет к снижению запасов рыбы и биомассы мирового океана на объем от 10% до 40% в зависимости от региона и грядущего сценария роста температур. Такие данные содержатся в последнем, наиболее всеобъемлющем докладе "Риски изменения климата для морских экосистем и рыболовства: прогнозы до 2100 года", подготовленном специализированным отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как корреспонденту ТАСС рассказала одна из составительниц доклада Таруб Бахри, впервые был собран и проанализирован широкий спектр данных, что позволило сделать глобальный прогноз.

"Мы сравнили, проанализировали и скомпилировали данные разных моделей и систем наблюдения. Это позволило нам достичь наиболее точных результатов и прогнозов, которые подтверждаются разными моделями", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что проекции были сделаны для разных стран и зон и при более оптимистичном и менее оптимистичном сценариях до середины текущего века и к его концу. В соответствии со сценарием с низким уровнем выбросов углекислого газа, который позволит поддерживать глобальное потепление в рамках 1,5-2 градуса по Цельсию, к концу века снижение запасов рыбы прогнозируется на уровне 10% и менее в 178 странах. Согласно менее оптимистичному сценарию с высоким уровнем выбросов, который приведет к глобальному потеплению на 3-4 градуса по Цельсию, снижение прогнозируется до 30% и более чем в 48 странах к концу столетия.

"В ситуации с рыбными запасами все очень зависит от контекста, от конкретной страны и ее зависимости в плане экономики и в плане продовольственной безопасности от рыболовства. На самом деле мировая ситуация очень варьируется. Есть районы, где снижение запасов огромно, где-то, наоборот, почти незаметно. 10% - это среднемировой показатель, но мы провели эту работу, чтобы выработать рекомендации для каждого региона в отдельности", - пояснила эксперт.

Среди стран - производителей рыбы с риском наибольшего снижения запасов ФАО выделила Китай (более 30% при негативном сценарии), Индию, Индонезию, Перу - до 37%. В эту группу также входят Россия и США. Однако, по словам собеседницы агентства, потери можно компенсировать, и выработкой соответствующих рекомендаций занимается ее отдел.

"Надо учитывать, что сейчас треть вылавливаемой и обрабатываемой рыбы утрачивается из-за неудовлетворительного хранения и нерациональной обработки. ФАО дает рекомендации по более рациональному использованию и употреблению, что может компенсировать снижение натуральных запасов", - сказала она.

Возобновляемый ресурс

Бахри видит скорее стакан наполовину полным, чем наполовину пустым, поскольку рыбные ресурсы - возобновляемые, а, значит, при применении определенных моделей аквакультуры можно поддерживать и поголовье, и биоразнообразие.

"Наша задача заключается в помощи странам в преодолении последствий экологических явлений с точки зрения и экономики, и адаптации к новым моделям", - добавила она.

Несмотря на объективный факт повышения уровня мирового океана, также вследствие глобального потепления, а, следовательно, увеличения площади обитания рыб, это не способствует росту биомассы и рыбных запасов.

"Все основывается на биоцепочках и пищевых (трофических) цепях. То есть, кто ест кого. Из-за повышения температуры мирового океана вымирает планктон, мелкие организмы, которыми питается мелкая рыба, соответственно, далее происходит цепная реакция", - пояснила эксперт.

Кроме того, определенный экологический дисбаланс возникает при перемещении особей в обычно нехарактерную для них среду обитания, где они не находят хищников и распространяются более быстрыми темпами.

В Италии это произошло с так называемыми голубыми крабами, пришедшими на итальянские побережья из других зон традиционного обитания. Их быстрое распространение в Средиземноморье стало угрозой для популяции целого ряда видов, поскольку крабы питаются их мальками и икрой.

Экодрама локального характера

Проблема голубых крабов оказалась особенно острой в лагунах на Апеннинах, в частности, Венецианской. Не обошла она и знаменитую экосистему лагуны Орбетелло, города с 15 тыс. жителями в 150 км к северу от Рима, в области Тоскана. Однако крабы - это лишь часть большой комплексной проблемы, которая на фоне повышенных температур привела нынешним летом к настоящей экологической драме. В определенном смысле в этой локальной ситуации отражен один из глобальных сценариев.

В лагуне налажен рыбный промысел. Но в этом году, как уже происходило почти 10 лет назад, произошел мор рыбы. Было утрачено почти 10 тонн рыбы, лишь по некоторым подсчетам. Причина в нехватке кислорода в достаточно мелководной лагуне. Ее воды "душит" водоросль, размножению которой особенно способствуют высокие температуры. Как поясняют биологи, проблема изначально естественного характера и появилась давно - более полувека назад. Но последствия климатических изменений значительно усугубили и ускорили деструктивные процессы.

Массовый мор рыбы нанес огромный экономический ущерб кооперативу рыболовов Орбетелло, которые управляют лагуной, иногда не самым эффективным способом из-за нехватки финансирования и отсутствия долгосрочных профилактических программ. Но будучи полностью освоенной человеком лагуне Орбетелло, вероятно, все-таки удастся избежать судьбы всех лагун - превращения в болото и высыхания, обнадеживают специалисты. Как указали в ФАО, где осведомлены о ситуации в Орбетелло, это - пример виртуозного освоения и полного управления человеком лагуны полунатурального происхождения.

Огромные потери понесла экономика и всего города, основанная на туризме. Запах серы от гниющей рыбы и воды отпугивает туристов и делает невыносимой жизнь местных жителей. Многие уже потеряли клиентов, облюбовавших живописные окрестные пляжи. Тухлая мертвая рыба по каналам сообщения с лагуной попала и в море. Ситуация получила большую огласку в СМИ, а мэр Орбетелло запросил объявления режима ЧС.