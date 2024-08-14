Новым смартфонам Google Pixel 9 предрекли низкую популярность в России

13 августа Google представила смартфоны серии Pixel 9, часы Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 и расширенные возможности ИИ Gemini. Однако, несмотря на впечатляющий модельный ряд, российские потребители могут не принять устройства компании. Всё дело в высоких ценах и ограниченной официальной доступности, считают эксперты.

© Ferra.ru

В серию Pixel 9 входят такие модели, как Pixel 9 с 6,3-дюймовым дисплеем “Actua”, 12 ГБ оперативной памяти и двумя камерами, Pixel 9 Pro с улучшенными характеристиками, включая 6,3-дюймовый дисплей “Super Actua”, 16 ГБ оперативной памяти и тройную систему камер, а также Pixel 9 Pro Fold - складное устройство с 8-дюймовым внутренним дисплеем.

Цены в Европе начинаются от 900 евро, в России даже самый базовый Pixel 9 вряд ли будет дешевле 100 000 рублей, что сделает серию менее доступной для рядового потребителя. Так, даже версии Pixel 7 Pro/8 Pro и так далее покупают более обеспеченные энтузиасты, а также видеоблогеры, которым важна реалистичная цветопередача с камеры, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Чтобы уже на ее базе «докручивать» картинку до студийного качества перед публикацией видеороликов в блогах. Впрочем, в связи с массовым исходом зарубежных трансгран-продавцов гаджетов с российских маркетплейсов цены на Pixel 9 могут установиться на неприемлемо высокой отметке, что дополнительно ударит по популярности «гуглофона».

Помимо этого, эксперты отмечают, что присутствие смартфонов Google в России ограничивается неофициальным импортом, и в настоящее время в стране есть всего 100-130 тысяч устройств Pixel.