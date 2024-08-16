В поисках альтернативы: как россияне ищут аналоги YouTube

С первого августа российские пользователи столкнулись со сбоями в работе YouTube. Поначалу казалось, что видеохостинг вот-вот вернется к жизни и будет работать, как и прежде, но сейчас приходит понимание того, что в ближайшее время изменений в лучшую сторону не будет.

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«Газета.Ru» выяснила, что в России может заменить американскую платформу.

А что так медленно?

В середине июля крупный отечественный провайдер «Ростелеком» заявил, что в России начнет замедляться работа YouTube. Причиной оператор назвал технические проблемы, связанные с оборудованием Google в РФ.

Позднее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подтвердил, написав, что YouTube в России замедлился из-за устаревшего оборудования, которое с весны 2022 года Google перестала обслуживать. Часть своих серверов компания и вовсе отключила.

За последние несколько недель доля трафика YouTube в России снизилась почти на 20% (30 июля 2024 она составляла 60%, 13 августа показатель составил чуть больше 41%).

Недовольные медленной загрузкой видео россияне начали искать альтернативные варианты и для просмотра, и для загрузки видео.

Уже через неделю после «замедления» YouTube операторы связи отметили скачок общего объема трафика на 5-10%. В сетях региональных операторов он достигает и 20%. Это объяснили использованием VPN для получения доступа к видеосервису, а также активным копированием видео из YouTube на российские ресурсы.

Однако IT-эксперты считают, что VPN-сервисы — скорее временное решение.

По словам президента ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, абоненты уходят искать информацию на внешние каналы связи, увеличивая закупаемый трафик.

«Абоненты начинают больше искать нужную им информацию на альтернативных YouTube платформах. Однако наблюдается недостаток кеширующих серверов у отечественных видеоплатформ. Они поставили кеш-сервера у федеральных операторов, а у региональных провайдеров кеш-серверов установлено существенно меньше», — разъяснил Олег Грищенко.

Параллельно стали говорить о вариантах ускорения работы YouTube на ПК и телефоне через настройки браузера. Однако гарантии, что эти способы ускорения работы YouTube будут работать долгое время, нет.

Незаменимых нет

После массовых перебоев YouTube в России онлайн-кинотеатры и видеосервисы отметили резкий рост спроса на детский контент.

В топах по просмотрам — «Маша и Медведь», «Три кота», «Синий трактор», «Барбоскины». Но совокупная библиотека российских видеостримингов в разы меньше, чем у YouTube, отмечают эксперты. Уже 6 августа сервисы RuTube и «VK Видео» вошли в топ-3 по числу скачиваний в России.

«На данный момент мы по кампаниям на YouTube не видим снижения охватов. Ряд блогеров и продюсерских центров так же сообщили, что не готовы пока переезжать на новые платформы. И не так просто создать быстро платформу, которая заменит YouTube для авторов контента по удобству, поэтому вскоре новые игроки, способные переключить на себя блогеров, вряд ли появятся», — отметила главный операционный директор Okkam Creative Аполлинария Двуреченская.

Из текущих платформ, куда потенциально могут мигрировать блогеры, она выделила Rutube, VK , Тelegram, «Дзен», Twitch и Nuum. По ее мнению, бюджеты даже в случае перераспределения на другие платформы останутся внутри сплита инструментов на блогерах, поскольку данный канал эффективен, а найти ему замену по глубине взаимодействия с аудиторией сложно.

«VK Видео» некоторые пользователи считают самым близким сервисом к чему-то похожему на «отечественный YouTube». При этом отмечают, что в «VK Видео» публикуются в основном русскоязычные блогеры и продакшены.

«Дзен», принадлежавший ранее Яндексу, а теперь VK, называют удобной большой платформой для авторов, где есть и текстовые публикации, и новости, и стандартные видеоблоги, и вертикальные ролики, и прямые трансляции. Как альтернативу YouTube сервис тоже можно рассмотреть.

Telegram при желании тоже можно адаптировать под видеоблог.

Туда можно загружать большие ролики размером до 2 гб (в премиум-подписке — до 4 гб), проводить видеотрансляции, подключать комментарии и чередовать видео с текстовыми постами — получится своеобразный аналог «сообщества» на YouTube. Но сложность заключается в том, что мессенджеру все же не просто полноценно заменить видеоплатформу.

Семен Крутицкий, директор по развитию бизнеса и новых технологий Media Stars считает, что отечественные видеохостинги могут рассматриваться в качестве альтернативы YouTube, но их могут представить только большие компании: Mail.ru Group, Gazprom-Media Digital или Яндекс.

Например, Яндекс научил Поиск и Браузер распознавать ролики с медленной загрузкой и сразу предлагать их аналоги на других сайтах. Если видео загружается медленно на одной из площадок, браузер предложит найти тот же контент или его аналоги через Поиск по видео, чтобы пользователь мог продолжить просмотр без задержек. На данный момент пользователям доступно 6 млрд видео со всего интернета, уточнили в компании.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «Газетой.Ru» назвал созданную Яндексом функцию по поиску аналогов довольно хитрой и полезной.

«Потому что те же блогеры дублируют свой контент и на других площадках. Такой подход может привлечь к площадке внимание дополнительной аудитории. Ведь проще смотреть нужный контент в одном месте, чем бегать по разным российским площадкам в его поисках. И тут, конечно, агрегаторы всегда побеждают», — отметил Зыков.

Он подчеркнул, что Яндекс исторически специализируется на агрегаторах.

Когда на рынке много игроков, они приходят к Яндексу с предложением помочь достучаться до большей аудитории за счет своего ресурса.

«Когда компания видит высокий потенциал конкретного сервиса и большой пул постоянной аудитории, после проведенного анализа она начинает делать аналогичный сервис. И перестает быть только агрегатором, а начинает еще быть оператором аналогичного сервиса. Так, например, было с билетами на развлекательные мероприятия», — сказал Владимир Зыков. «Со временем из платформы агрегатора он может стать значимым игроком рынка. Вопрос, нужно ли оно им», — добавил эксперт.

В свою очередь, Семен Крутицкий заявил, что в России работают талантливые люди, которые найдут выход из ситуации.

«Зрители меньше видео смотреть не станут: будут искать варианты обхода блокировки, либо пойдут в другие каналы. Если откуда-то бюджет утечет, где-то наполнится», — заключил эксперт.

Глава IT-ассоциации Кубани Сергей Грабский заявил «Коммерсанту», что российские сервисы пока значительно уступают по функциональности, аудитории и объему контента. Но ограничения YouTube позволят им выйти на следующий уровень развития, уверен он.