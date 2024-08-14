«Telegram возьмет такое же»: Дуров похвастался обещанием из детства

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что в свой 11-й день рождения пообещал себе становиться умнее, сильнее и свободнее. По словам бизнесмена, мессенджеру сегодня, 14 августа, исполнилось 11 лет и он готов взять на себя те же обязательства.

Каждый день Telegram должен становиться: умнее (больше функций для людей), сильнее (больше популярности среди пользователей), более свободный (более независимый и самодостаточный). С днем рождения, Telegram! — написал Дуров.

Таганский суд Москвы 13 августа оштрафовал Messenger Inc. за неудаление запрещенного контента. Компания, проходившая по статье 13.41 КоАП РФ, должна заплатить 4 млн рублей.