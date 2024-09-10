Платные менеджеры паролей против бесплатных: в чем разница?

Менеджеры паролей зачастую распространяются в платной и бесплатной версиях, но не стоит переходить на платную подписку, не зная, что именно она предлагает. Портал makeuseof.com рассказал, чем платные менеджеры паролей отличаются от бесплатных.

© Unsplash

Преимущества бесплатных менеджеров

Шанс попробовать разные варианты перед покупкой

Прежде чем тратить деньги на подписку, которая может быть не самой дешевой, есть резон попробовать бесплатную версию программы. Многие популярные менеджеры паролей предлагают такую опцию. Если вы не привыкли пользоваться таким софтом, то заодно и сможете понять, подходит ли он вам.

Не всегда есть смысл платить за подписку

Чаще всего, платными менеджерами пользуются ради каких-то специфических функций. Неограниченных коллекций, количества пользователей на одном устройстве, облачного хранилища и так далее. Даже бесплатный менеджер спокойно справится со своей основной задачей — хранением паролей.

Преимущества платных менеджеров

Больше функций

Некоторые платные менеджеры предлагают функции, недоступные бесплатным версиям. Например, автоматическое сохранение и заполнение паролей, скрытие почтового адреса и тому подобное. Если вы привыкли пользоваться каким-то специфическим приложением и не хотите переходить на новое, то, возможно, стоит подумать над оформлением подписки.

Доступность

Многие бесплатные менеджеры ограничивают максимальное количество учетных записей одной. Если вашим компьютером пользуются разные люди, то это хороший повод оплатить абонемент, чтобы избежать головной боли.

Хранение документов

Помимо паролей многие менеджеры также позволяют хранить и файлы на небольшом облачном хранилище. Это не более чем опциональный бонус, но иногда он бывает довольно важным, особенно если вы всерьез заботитесь о безопасности своих данных.