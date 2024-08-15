Найдена каменная плита с именем неизвестного правителя майя

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили древнюю плиту с иероглифическим письмом майя. Находку сделали на скале в лагуне рядом с пирамидой Нохоч Мул в археологической зоне Коба в Кинтана-Роо.

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Открытие позволяет лучше понять историю региона, где люди проживали на протяжении 1300 лет (с 100 года до нашей эры до 1200 года нашей эры).

Археологическая зона Коба расположена в восточной части полуострова Юкатан. Это одно из немногих мест, сохранивших свое первоначальное название («коба» означает «рябая вода»). Регион начали заселять в доклассический период (350 г. до н.э. – 250 г. н.э.), но своего расцвета он достиг в позднеклассическую эпоху (600-1000 гг. н.э.).

Найденная учеными панель состояла из 123 иероглифических картушей, которые образовывали Г-образную надпись. Она занимала площадь в 11 кв.м.

Исследователи смогли расшифровать текст и нашли там имя неизвестного правителя майя – Кавиила Чак Чеена. Он также принял имя К’авил в честь бога молний в мифологии майя. На сегодняшний день известно о 14 правителях Колы, среди которых были три женщины. Одна из них правила более 40 лет.

Некоторые иероглифы относились к основанию города Кех-Виц-Нал («Гора Оленя») в 569 году нашей эры и группе богов-покровителей, которые, как считалось, основали Кобу.

Памятник сильно пострадал от эрозии, вызванной дождями и стоячей водой. Ученые отметили, что предпримут меры по защите исторического наследия майя. Кроме того, они создали 3D-копии надписей, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что подземное сооружение майя нашли под площадкой для игры в мяч в Мексике. Его предназначение осталось неизвестным.