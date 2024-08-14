Новый Google Pixel 9 Pro XL проверили на прочность

Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything выяснил, сможет ли Pixel 9 Pro XL выжить в экстремальных условиях и легко ли его повредить.

© Ferra.ru

Google Pixel 9 Pro XL оснащён экраном Gorilla Glass Victus 2. Царапины на нём появляются на 6-м уровне твёрдости из 10. Фронтальная камера, как и задний блок камер, хорошо защищены от царапин: их просто не остаётся.

С лёгкостью можно поцарапать у Pixel 9 Pro XL боковые рамки и кнопки, часть задней панели. Они сделаны из чистого алюминия. При этом стекло на корпусе сзади остаётся без повреждений.

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

Смартфон смог продержаться около 30 секунд под воздействием огня от зажигалки. При этом никаких повреждений не было.

Согнуть Pixel 9 Pro XL вручную не удалось, а даже после оставления более глубоких царапин 7-го уровня на стекле сканер отпечатков пальцев работал отлично.