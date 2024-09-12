Когда лучше перестраховаться и зарядить смартфон на 100%?

Практически каждый производитель смартфонов рекомендует поддерживать уровень батареи на 80% и ставить устройство на зарядку до того, как он упадет до 20%. Но есть ситуации, в которых лучше зарядить гаджет до упора, чтобы ни о чем не пожалеть. Портал howtogeek.com рассказал о таких случаях.

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Для страховки перед перебоями электричества

Хотя никто не может предсказать перебои, резонно зарядить гаджеты до упора перед запланированным отключением электроэнергии. Так вы гарантируете, что ваши устройства проработают как можно дольше. Помимо этого, их стоит подзарядить в плохую погоду на случай, если сильные осадки нарушат работу сети.

Перед долгой поездкой

Задержки самолетов, опоздания поездов и другие непредвиденные обстоятельства могут сделать любую поездку более долгой. А значит, вне зависимости от метода передвижения, желательно зарядить все необходимые гаджеты на всякий случай. Особенно если вы собираетесь ехать на машине: GPS-навигаторы довольно быстро разряжают смартфон в активном режиме.

Перед интенсивной работой без зарядки

Монтаж видео, игры, стриминг и другие графически интенсивные задачи могут быстро разрядить батарею — быстрее, чем прочие занятия. Если вы планируете пользоваться подобными приложениями долгое время без зарядки, то логично зарядить устройство заранее. Иначе вы можете потерять несохраненные данные, когда батарея разрядится до нуля, или внезапно отключиться от игры.

Перед обновлением прошивки

Установка или обновление операционной системы на мобильном устройстве — энергоемкая и достаточно долгая процедура. Потеря питания из-за разрядившегося аккумулятора может не только прервать установку, но и привести к повреждениям файлов. Производители не зря предупреждают о том, что гаджеты нужно заряжать перед тем, как обновлять прошивку.

Перед деловой встречей или интервью

При конференцсвязи смартфоны, ноутбуки и планшеты потребляют больше ресурсов сети, а использование камеры и микрофона разряжает аккумулятор быстрее. Помимо этого, приложения для видеозвонков тоже пожирают немало энергии, не говоря уже о виртуальных досках, трансляциях экрана и других инструментах для совместной работы. А личные встречи могут потребовать подключения ноутбука к проектору, проигрывания видео и записи звука.

При покупке новенького устройства

Многие электронные гаджеты зачастую месяцами пылятся на складах, прежде чем находят своего покупателя. Большинство производителей рекомендуют заряжать только что купленные устройства полностью: якобы это помогает откалибровать батарею и поможет лучше понять, насколько быстро она заряжается. К тому же, настройка нового смартфона или ноутбука требует времени — от трансфера контактов до параметров учетных записей и приложений.