Samsung урезал качество звука наушников Buds 3 на смартфонах других брендов

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» протестировали новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3.

© YouTube/Polza Net

В комплекте с Samsung Galaxy Buds 3 вы получите краткое руководство, кейс с наушниками, кабель. Крышка кейса теперь прозрачная. Качество сборки при этом отличное.

Посадка наушников хорошая, из ушей они не выпадают. У них есть также сенсорные области.

Оснащены Buds 3 11-миллиметровыми динамическими драйверами с поддержкой технологии 360 Audio, AAC, SBC, SSC. Наушники среди высококачественных аудиокодеков поддерживают только фирменную разработку Samsung — SSC (Samsung Seamless Codec) и не поддерживают универсальные для Android смартфонов LDAC и aptX HD, в отличие от остальных наушников стоимостью в 15 тысяч рублей.

© Польза NET

Соответственно, новинку имеет смысл покупать только в том случае, если собираетесь использовать Galaxy Buds 3 со смартфоном от Samsung.

Из дополнительных функций наушники имеют простое активное шумоподавление, У них есть также встроенные эквалайзеры.

Ёмкость аккумулятора кейса — 515 мАч. Полностью заряжается он за 1,5 часа. Один наушник имеет ёмкость батареи 48 мАч, заряжается за 1 час.

Хватает Galaxy Buds 3 на 5 часов 25 минут воспроизведения музыки без шумодава и с громкостью 75%. Автономность с кейсом — до 27 часов.

Вывод

Samsung Galaxy Buds 3 — отличные вкладыши, но покупать их стоит, если только у вас смартфон Samsung. Из плюсов наушников — стабильность работы, хорошая автономность, звучание, отлично реализованное управление, дизайн и качество материалов.