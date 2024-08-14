Ученые нашли особенность системы штрафов у викингов

Ученые предложили новую интерпретацию надписи на кольце Форса, которое висело на двери одноименной церкви в Швеции в примерно IX-X веке. Специалисты предположили, что во фразе «[штраф оплачивается] быком и двумя эре в первый раз» на самом деле используется союз «или». Это доказывает, что викинги использовали гибкую систему штрафов: их можно было заплатить серебром или быками, что было гораздо удобнее и логичнее. Работа опубликована в журнале Scandinavian Economic History Review.

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Церковь Форса (или Форсакирха) располагалась в Хельсингланде — исторической провинции в Швеции на юге Норрланд. Кольцо Форса размещалось на двери между арсеналом и церковной комнатой до того, как Форсакирху снесли в 1840 году. Ученые датируют кольцо примерно IX-X веком. Диаметр кольца — 45 сантиметров. В нижней части кольца находится маленький христианский крест. На кольце есть рунические надписи, которые являются старейшим юридическим документом Швеции. На кольце описаны церковные законы и штрафы:

:uksa tuiskilan auk aura tua staf at fursta laki:

:uksa tua (a)uk aura fiura (a)t aþru laki:

:in at þriþia laki uksa fiura (a)uk aura (a)ta staf:

:auk alt aiku i uarʀ if an hafskaki rit furiʀ:

:suaþ lirþiʀ aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat:

:in þaʀ kirþu sik þita (a)nunr a tarstaþum:

:auk ufakʀ a hiurtstaþum:

:in uibjurn faþi

Исследователей заинтересовала первая строка надписи на кольце. Ранее ее интерпретировали так: «[штраф оплачивается] быком и двумя эре в первый раз». Эре был эквивалентен 25 граммам серебра. Ранее слово «auk» переводили как «и», однако это бы привело к лишним затратам: у некоторых людей был доступ к быкам, но не было серебра, а у других — наоборот. Это привело бы к лишним транзакционным издержкам. Поэтому исследователи предположили, что истинное значение слова «auk» — «или». Это изменение меняет толкование: штрафы можно было платить либо волом, либо двумя эре серебра. Такая система гораздо более гибкая и позволяла с легкостью оплатить штраф.

Два эре или 50 граммов серебра в эпоху викингов — очень большая сумма. Очевидно, что штрафы церкви были достаточно высокими. Обычная цена за раба составляла примерно 12 эре.

Правдивость новой интерпретации также соответствует тому, как система сбора штрафов функционировала в этом регионе позднее. Ученые также отмечают, что оценка быка в 50 граммов серебра (два эре) примерно соответствует оценки в других частях Европы в то же время. Например, в англосаксонских законах того же времени бык оценивался в 30 пенсов, что эквивалентно двум эре. Это показывает, что экономики того времени были связаны.