В России создан аналог A-GPS для ускорения определения местоположения

АО «ГЛОНАСС» создало первую в России технологию А-ГЛОНАСС, аналог западного A-GPS, которая ускоряет определение местоположения на мобильных устройствах. По словам главы компании Алексея Райкевича, разработка уже внесена в реестр отечественного ПО и готова к установке на смартфоны с российскими операционными системами.

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Технология А-ГЛОНАСС решает проблему задержки при определении координат, что особенно важно в условиях плотной городской застройки. Новое решение передает вспомогательные данные через интернет и мобильные сети, делая процесс определения местоположения более быстрым и незаметным для пользователя.

Главное отличие А-ГЛОНАСС от зарубежных аналогов — это обеспечение информационной безопасности. Российская технология не передает данные на иностранные серверы, что исключает риски вмешательства извне.