В России оценили, сможет ли нейросеть создавать мультфильмы и сериалы

Искусственный интеллект сможет легко применяться в производстве анимационных фильмов и сериалов. Об этом RuNews24.ru рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков.

По мнению эксперта, в будущем нейросеть сможет заменить производителей мультипликации, а также художников и аниматоров.

«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды «объяснять» ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», — отметил эксперт.

До этого участник художественного конкурса Hive3 подготовил 30-секундный тизер несуществующего анимационного фильма, сделанного в стиле работ Pixar, который был создан с помощью генеративных нейросетей.

8 августа опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого есть у «Газеты.Ru», показал, что более трети — 36,2% — опрошенных россиян сочли, что искусственный интеллект уже превосходит человека. Еще 22,3% полагают, что это перспектива ближайших нескольких лет. Только 15,9% считают, что искусственный интеллект сможет превзойти человека в течение нескольких десятилетий, и всего 5,3% заявили, что это вопрос минимум 50 лет, а то и 100 лет.