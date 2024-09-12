Как правильно ухаживать за наушниками: 5 полезных советов

Наушники, как и многие другие электронные устройства, нуждаются в тщательном обслуживании: так они могут прослужить гораздо дольше. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно ухаживать за наушниками, чтобы их не приходилось менять каждый год.

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Регулярная чистка

Грязь, влага и пот сокращают срок службы любых наушников, поэтому их желательно время от времени чистить. Ничего сложного, просто хотя бы раз в неделю протирайте их влажными салфетками или тряпочкой, смоченной мыльной водой. Так вы сможете избежать накопления грязи на амбюшерах или драйверах, которая способна повредить качеству звука.

Важно! Для чистки также может подойти изопропиловый спирт, но будьте осторожны. Проверьте информацию от производителя по поводу того, какими веществами можно чистить внешнюю часть наушников. Если вы не можете найти нужную информацию, то используйте мыльную воду.

Тряпочки и салфетки — хороший первый шаг, однако наушники также нуждаются в глубокой чистке каждые пару месяцев. Нужно аккуратно снять амбюшеры или вкладыши, протереть их мягким чистящим средством, после чего очистить драйверы от волос и прочего мусора щипчиками или ватной палочкой. Не забудьте полностью просушить наушники перед тем, как вновь собирать их.

Знайте слабые места наушников

Каждое устройство обладает уязвимостями: для наушников это кабель, точки подключения, драйверы, дужка и петли. И каждый из них требует осторожного обращения. Например, коннектор наушников лучше вытаскивать за переходник, не дергая сам провод. Амбюшерные модели также не стоит ронять — очевидный совет, но тем не менее. Помимо этого, наушники надо правильно носить: именно поэтому всегда нужно подбирать их под размер головы.

Правильно сворачивайте кабель

Первый принцип сворачивания — это прямота кабеля. Не допускайте появления узелков и жестких сгибов, иначе проводка внутри кабеля может пострадать. Обязательно выпрямляйте кабель наушников после того, как закончите ими пользоваться. После этого его можно свернуть, аккуратно обмотав вокруг трех пальцев руки.

Избегайте высокой влажности

Влага — заклятый враг любых наушников. Она повреждает материал амбюшеров и приводит к формированию ржавчины на платах и коннекторах. Наушники рекомендуется хранить при влажности воздуха менее 50%. Если высокой влажности никак не избежать, то подыщите пакетики силикагеля и положите их в то же место, где храните наушники. Пакеты можно менять каждые 6-12 месяцев.

Уменьшите громкость перед включением громкости

Прежде чем включать новый плейлист, проверьте, что громкость стоит на низкой планке — повышайте ее постепенно. Дело не только в безопасности ваших ушей: так вы сможете избежать лишней нагрузки на драйверы. Да и в целом прослушивание музыки на громкости чуть ниже максимальной поможет продлить срок службы наушников.