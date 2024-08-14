В Госдуме оценили эффект от запрета на продажу смартфонов без RuStore

Запрет на продажу смартфонов без RuStore не приведет к закрытию торговых сетей электроники, заверил в соцсетях один из авторов законопроекта о запрете дискриминации российских разработчиков в App Store замглавы IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По словам Горелкина, законопроект, запрещающий дискриминацию российских разработчиков, будет рассмотрен этой осенью, а магазин приложений RuStore в самое ближайшее время появится на всех гаджетах в России. Парламентарий выразил уверенность, что мера не скажется на работе продавцов бытовой техники и электроники.

«Мы увидим национальный магазин RuStore на яблочных гаджетах, есть несколько вариантов готовых решений, — рассказал Горелкин. — Не думаю, что американская компания отдаст внушительную неофициальную долю рынка под безусловное доминирование Samsung и китайских производителей».

По его словам, инициатива упростит жизнь отечественных разработчиков и избавит российских пользователей от риска нарваться на фейковые и мошеннические приложения.

Законопроект, запрещающий продажу гаджетов без возможности на них установки отечественных приложений, был опубликован в электронной базе Госдумы 24 июня. Как отмечают его авторы в пояснительной записке, ограничивая доступ к RuStore, производители устройств навязывают клиентам использование сервисов и магазина приложений исключительно собственного производства, что создает несправедливую ситуацию, особенно с учетом того, что многие возможности альтернативных магазинов, таких как Google Play, в России заблокированы.