Названы преимущества РФ перед США в космическом туризме

Главное преимущество российского космического туризма перед американским — в высокой надежности используемого «Роскосмосом» корабля, отметил в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Так он прокомментировал планы госкорпорации отправить в 2025 году туриста на МКС.

«Это направление мне кажется перспективным, потому что абсолютная надежность полета обеспечивается носителем «Союз» — он непревзойден по этому показателю. И если мы хотим заниматься космическим туризмом, то не надо строить для этого какие-то специальные носители. В этой части каких-то дополнительных вложений не нужно», — заявил Эйсмонт.

Он также добавил, что космическим туристам в «Роскосмосе» предлагают полеты с выводом на орбиту, с пребыванием какое-то время на МКС.

«Это подразумевает всю полноту ощущений, но цена другого порядка», — пояснил ученый.

На днях в компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») сообщили, что во второй половине 2025 года с космодрома Байконур запланирован полет коммерческого тура на МКС. Срок пребывания туристов на орбите составит 10 дней, стоимость полета —$50—80 млн.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в стране собираются нарастить состав спутников для повышения качества услуг для государства, жителей и бизнеса. Об этом он рассказал во время обсуждения нацпроекта «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года».